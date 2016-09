Câmera que substitui Santo em “Velho Chico” emociona e intriga telespectadores

Ao mesmo tempo em que se emocionaram, muitos telespectadores estranharam a solução encontrada pela Globo para não cortar o personagem Santo dos Anjos, que era interpretado por Domingos Montagner, de “Velho Chico”. As primeiras cenas gravadas após a morte do ator foram exibidas nesta segunda-feira e o assunto foi parar nos tópicos mais comentados do Twitter.

Os personagens interagiram com uma câmera, que imitava o olhar de Santo. Nesta segunda, Santo participou de um jantar com toda sua família. Na cena, Miguel (Gabriel Leone) pediu Olívia (Giullia Buscacio) em casamento e anunciou que eles estão esperando um filho.

O casamento aconteceu pouco depois e teve a participação de Santo. Em uma das cenas, Bento (Irandhir Santos) tirou a gravata do irmão e falou sobre a emoção de ver os filhos se casando.

A voz de Domingos Montagner foi ouvida em alguns momentos. As falas foram retiradas de outras cenas do ator na novela. (AD)

Camila olhando pro Santo, mas parece que tá olhando dentro da minha alma! Que olhar tocante! pic.twitter.com/lnU6oMTPeq — Theo Aleksander (@TheoAleksander) 27 de setembro de 2016

os atores falando com a câmera como se fosse o santo eu tô toda arrepiada, que coisa linda cara #VelhoChico pic.twitter.com/EsUeYnv0pY — thais (@vittimylife) 27 de setembro de 2016

Mt estranho o Santo estar como câmera 💔 — Bousada (@bia_bousada) 27 de setembro de 2016

Mano que sensação ruim assistindo Velho Chico, ainda mais com a "visão" do Santo e trechos da voz dele — Tiffany (@oicolibri) 27 de setembro de 2016

Nós somos o Domingos na novela…bonita homenagem🎈 — Zélia Duncan (@zdoficial) 27 de setembro de 2016

a novela sendo filmada pela perspectiva do Santo tá me deixando triste 😞 — Isabela (@isabreiss) 27 de setembro de 2016

