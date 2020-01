Porto Alegre Câmeras atrás de placas são para segurança da população

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Monitoramento identifica veículos com alerta de furto ou roubo Foto: Cesar Lopes/PMPA Monitoramento identifica veículos com alerta de furto ou roubo (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

As câmeras instaladas na avenida Edu Chaves são utilizadas exclusivamente no cercamento eletrônico da Prefeitura de Porto Alegre. O sistema monitora as vias públicas com o objetivo de ampliar a segurança nas ruas, e não com a função de controladores de velocidade, equipamento que inibe uma das principais causas de acidentes e mortes no trânsito.

Quando foi lançado em agosto de 2018, por iniciativa do prefeito Nelson Marchezan Júnior, o sistema tornou-se um dos grandes aliados no combate ao crime. Desde então, o número de veículos levados por assaltantes caiu de 8.215, em 2018, para 4.761 no ano passado (baixa de 42%).

Uma nova fase de ampliação do projeto será concluída em março. Nesta ampliação, serão fiscalizadas mais 114 pistas, um aumento de 70% no monitoramento de veículos furtados e roubados, o que coloca a tecnologia em benefício dos porto-alegrenses. “Trata-se de uma meta de gestão que está sendo cumprida. Ao final da implantação, serão monitoradas 100% das entradas e saídas do município”, enfatiza Marchezan.

O sistema monitora em média 850 mil placas/dia e cerca de 25 milhões/mês, com índice de alerta diário de cinco carros furtados ou roubados/identificados. Somente em 2019, foram 1.329 alertas emitidos. A atuação começou com 69 pistas e hoje opera em 162. “O município está exercendo com protagonismo o seu papel de contribuir com as forças de segurança do Estado [Polícia Civil e Brigada Militar] para combater a criminalidade”, enfatiza o secretário municipal de Segurança Pública, Rafael de Oliveira.

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger, ressalta que em nenhuma hipótese os dispositivos de monitoramento de velocidade são instalados sem o conhecimento da sociedade. Segundo ele, não existe nenhum aparelho de fiscalização sigiloso na cidade. “Todos os equipamentos estão visíveis e sinalizados conforme normas do CTB [Código de Trânsito Brasileiro]”, finaliza.

Efetividade contra roubos

Exemplo da eficiência da ferramenta, outro veículo foi recuperado com o apoio do cercamento eletrônico da Capital na manhã desta terça, 14. Um jovem de 21 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido após perseguição policial no bairro Lajeado, na Zona Sul.

Eles estavam em um Renault Fluence prata com placas de Canoas que havia sido roubado no dia anterior no bairro Ipanema. Dois soldados do 21º BPM que estavam de moto iniciaram a ação após receber o alerta do sistema municipal.

