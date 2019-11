Polícia Câmeras auxiliam investigação sobre ocorrência na orla

Corpo foi encontrado nas proximidades do monumento Olhos Atentos. Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Um corpo foi localizado na manhã de sábado (23) nas proximidades do monumento Olhos Atentos, na Orla Moacyr Scliar.

A Guarda Municipal informou ter identificado pelas câmeras de monitoramento uma movimentação atípica na orla do Guaíba, deslocando uma guarnição para o atendimento. Uma equipe que realizava operação de abordagens a guardadores de carros no entorno foi ao local e avistou o corpo.

Efetivos da Guarda Municipal e da Brigada Militar isolaram a margem onde estava o corpo e acionaram a Policia Civil e os Bombeiros para o resgate. A ocorrência está com a Polícia Civil, que investigará o caso com o auxílio do monitoramento eletrônico.

