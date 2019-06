Câmeras flagram vigilante sendo executado em barbearia em Cachoeirinha

Assassinato ocorrido em uma barbearia no interior de Cachoeirinha, está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (DP), como execução.

Em vídeos de câmera de segurança o atirador que vestia boné e bermuda, riu enquanto disparava contra a vítima, de 41 anos, que trabalhava como segurança de eventos e seria praticante de artes marciais.

O crime ocorreu na noite de sábado (15). Enquanto entrava para execução o atirador mandou clientes e funcionários abandonarem o local. Ele fugiu em uma bicicleta, possivelmente em direção à vila Anair.

No momento do crime a esposa da vítima estava junto e acabou presenciando a morte do marido.

Os policiais civis analisam a informação de que recentemente a vítima havia se envolvido em uma briga, onde saiu em vantagem. Há a hipótese de que o atirador seja aquele com quem a vítima teria brigado e o crime tenha ocorrido por vingança.

