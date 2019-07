Cameron Boyce, astro de produções da Disney, morre aos 20 anos

O ator americano Cameron Boyce, conhecido por papéis em filmes da Disney como “Descendentes” e pela série “Jessie”, morreu no sábado (06) aos 20 anos, informou a emissora ABC. “Ele morreu enquanto dormia devido a um ataque que foi o resultado de uma doença pela qual estava sendo tratado”, disse ao canal de TV um porta-voz da família do ator. “O mundo está agora, sem dúvida, sem uma das suas luzes mais brilhantes, mas seu espírito viverá através da bondade e compaixão de todos os que o conheceram e amaram.”

Boyce, nascido em Los Angeles, estreou no cinema no filme de terror “Espelhos do medo” (2008), aos nove anos. Dois anos depois, apareceu na bem-sucedida comédia de Adam Sandler “Gente Grande” (2010), antes de se tornar um astro do Disney Channel.

No canal, ele também trabalhou em produções como “Jake e os piratas da Terra do Nunca” e “Bunk’d”. Além disso, participou de videoclipes como o da música “That green gentleman”, da banda Panic! at the Disco. Nos últimos anos, o ator se dedicou a atividades beneficentes e foi premiado por seu trabalho em uma fundação sem fins lucrativos que conseguiu arrecadar mais de US$ 30 mil para construir poços de água potável no Reino de eSwatini, ex-Suazilândia. Ele participou ainda do filme “Descendentes” e de séries de TV como “Jessie” e “Os Feiticeiros de Waverly Place”.

Homenagens

Adam Sandler se juntou aos famosos que prestaram homenagens a Cameron Boyce, que morreu aos 20 anos. O ator homenageou o colega, com quem atuou em Gente Grande.

“Muito jovem. Muito doce. Muito engraçado”, escreveu Sandler em seu Instragram. “Apenas o garoto mais legal, mais talentoso e mais decente por aí. Amava esse menino. Ele se importava tanto com sua família. Eele se importava tanto com o mundo. Obrigado, Cameron. Havia tanto por vir ainda. Nossos corações estão partidos. Pensando na sua família maravilhosa e enviando nossas condolências”. Em Gente Grande, Boyce interpretou um dos filhos do personagem de Sandler. Os dois repetiram a parceria na sequência do filme, lançada em 2013.

“A Walt Disney Company lamenta a perda de Cameron Boyce, que era um amigo para muitos de nós, e com tanto talento, coração e vida, e jovem demais para morrer. Nossas orações a sua família e amigos”, disse Bob Iger, presidente da Disney. “Absolutamente de partir o coração, meus sentimentos a seus amigos e família”, escreveu a atriz Zendaya, também ex-Disney.

“Nem sei por onde começar. Estou sem palavras. Nunca pensei em um milhão de anos que eu estaria escrevendo isso. Cam, você era único. Meu coração estará para sempre partido. Fico muito feliz por ter passado quase todos os dias com você no set, você me dava os melhores abraços. Queria ter abraçado você mais forte quando te vi, alguns meses atrás. Obrigada por ter sido o irmão que eu nunca tive. Estou muito perturbada e não consigo parar de chorar! Te amo muito. Voe alto”, escreveu a atriz Skai Jackson, que trabalhou com Cameron Boyce na série da Disney Jessie.

“De coração partido. Sem palavras. Conhecia Cameron Boyce havia muitos anos. Ele era sempre educado. Sempre respeitoso e com muita classe. Na verdade, eu ia mandar uma mensagem para ele algumas semanas atrás para dizer que eu queria que a gente fizesse mais parte da vida um do outro. Agora eu queria ter mandado essa mensagem. Só para que ele soubesse o quanto eu o estimava e quanta admiração eu tinha por ele. Meus sentimentos a sua família e amigos próximos. Cameron, você era e ainda é uma estrela. Deus te abençoe no céu. Você fará falta aqui”, disse Gregg Sulkin, da série da Disney “Os Feiticeiros de Waverly Place”.

Deixe seu comentário: