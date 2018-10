Camila Lopez e o Arrastão sobem ao palco do Teatro Renascença no dia 7 de novembro

No próximo dia 7 de novembro, o Teatro Renascença recebe o espetáculo Tributo Elis Regina, apresentado pela banda Camila Lopez e O Arrastão.

Após passarem pelos palcos do Rio Grande do Sul, receberem na plateia o grande compositor Roberto Menescal, e fazerem dois shows no Rio de Janeiro, um no interior do estado e outro no clássico Beco das Garrafas, local onde Elis se apresentou pela primeira vez na “cidade maravilhosa”, Camila volta com seu Arrastão a Porto Alegre e sobe, pela segunda vez, ao palco deste que é um dos espaços artísticos mais importantes da cidade. O show acontece às 20h30min e traz uma série de clássicos e canções lado B que foram sucesso na voz da Pimentinha.

No repertório, as canções “Como Nossos Pais”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Upa, Neguinho!”, “Caxangá”, entre tantas outras, remontam a trajetória musical da cantora em um intenso mergulho por toda sua obra. Sucesso de crítica e público, a apresentação traz à tona também um forte sentimento pelo Brasil justamente neste período tão turbulento que o país está vivendo.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na Loja Sírius (Rua República, 304 –Cidade Baixa) e no site Sympla a R$ 40 – com meia entrada para idosos e estudantes com comprovação de documento ou também na bilheteria do teatro, na hora e no local, mediante a disponibilidade.

Encontro com Menescal

Em abril deste ano, a banda se apresentou na abertura do Prêmio Profissionais da Música, em Brasília, que homenageou o grande compositor Roberto Menescal e os 60 anos da Bossa Nova. Após a apresentação, que contou com a presença ilustre do homenageado, os músicos foram bastante elogiados por ele.

Deste encontro surgiu uma proximidade bastante carinhosa que pode ser sentida em suas palavras sobre o projeto. “Assisti Camila em Brasília fazendo uma apresentação do show/ tributo à Elis Regina e fiquei muito impressionado com sua interpretação dos clássicos dessa que foi, na minha opinião, a grande e maior cantora do Brasil! Quando fechei os olhos senti Elis na minha frente. Camila arrasou”, comentou Menescal.

A banda é banda é formada por Camila Lopez (vocais) e pelos músicos Alexandre Alles (teclado), Mateus Albornoz (baixo), Matheus Herrmann (guitarra), Rafael Müller (bateria) e Rafael Pavão (percussão).

O espetáculo conta ainda com a sonorização de Marcelo Pinto da Silva, a iluminação de Leandro Gass, a produção e assessoria de Imprensa de Camila Sequeira (Patuá Conteúdo Criativo), a fotografia de Mandy Medeiros e Carina Almeida (Singleplay) e ainda com o apoio da Cachaça Benzadeus, da Cerveja Província, da Charlie Brownie, da Leiteria 639, da Loja Sirius Artigos Esotéricos e da TVE/FM Cultura.

O Tributo Elis Regina volta ao Rio Grande do Sul para mostrar o resultado de todo um processo de imersão e realização por contar a história desta grande artista. A ideia é levar ao público o que de melhor a “Pimentinha” fez pelo Brasil: música para ouvir, sentir e pensar.

SERVIÇO:

O QUE: Camila Lopez e o Arrastão sobem ao palco do Teatro Renascença no dia 07 de novembro

QUANDO: 07 de novembro, às 20h30min

ONDE: Teatro Renascença (av. Érico Veríssimo, 307), em Porto Alegre

INGRESSOS:

Loja Sírius (Rua República, 304 – Cidade Baixa): $40 (inteira) e

$20 (meia entrada para estudantes e idosos mediante comprovação de documento).

Sympla: Pelo link: https://www.sympla.com.br/tributo-elis-regina—camila-lopez-e-o-arrastao-no-teatro-renascenca__385633 a R$40,00 e $20 (meia entrada para estudantes e idosos mediante comprovação de documento).

Na bilheteria do teatro: Na hora e no local a R$ 40 e R$ 20 (meia entrada para estudantes e idosos mediante comprovação de documento)

