Camila Pitanga agradece presente de fã após acidente com Domingos Montagner

A atriz Camila Pitanga voltou a agradecer o apoio que recebeu dos fãs após a morte do ator Domingos Montagner, que se afogou em Canindé de São Francisco (SE) na última quinta-feira (15).

“Eu jamais conseguirei agradecer a tanto carinho que vocês sempre me deram e me dão agora. Mas por essa eu não esperava”, escreveu a atriz em seu Twitter nesta terça-feira (20). “Um de vocês, que não assinou o próprio nome, me mandou flores e esse bilhete”, completou.

Montagner morreu após desaparecer nas águas do Rio São Francisco, onde foi arrastado pela correnteza. O ator tinha 54 anos e interpretava Santo em “Velho Chico”, novela da TV Globo. Camila Pitanga estava com ele no momento do acidente. O ator deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.

