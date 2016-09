“Camila Pitanga berrava com as mãos na cabeça por Montagner”, relata testemunha

Par romântico de Domingos Montagner na novela “Velho Chico”, trama das 21h da Globo, a atriz Camila Pitanga estava com o ator quando ele mergulhou no rio São Francisco, no começo da tarde desta quinta-feira (15), e desapareceu. Ao notar que o ator não voltava à superfície, Camila entrou em desespero e começou a berrar. “Ela gritava com as mãos na cabeça”, conta Josivânia Maria de Araújo Domingos, a Lalá, dona do restaurante Caçoá, localizado na prainha do rio onde Montagner e Camila estavam.

“Um menino veio me contar no restaurante, eu achei que fosse gravação. Mas, quando vi o movimento na área, percebi que era algo sério e fui olhar de perto. Camila estava em cima de uma pedra, de onde o ator pulou, gritando em desespero, ‘Socorro, socorro’”, conta Lalá.

Segundo ela, foi preciso um barco para tirar Camila, porque a pedra usada por Domingos para o mergulho fica no meio do rio, e só se pode chegar a ela nadando ou por uma trilha de pedra.

Leia também:

Bombeiros fazem buscas por Domingos Montagner; ator desapareceu após ir mergulhar no Rio São Francisco

“Local é traiçoeiro”, diz tenente que participa das buscas do ator Domingos Montagner, o Santo de “Velho Chico”

Comentários