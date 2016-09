Camila Pitanga contou que Domingos tentou nadar, mas não conseguiu

O local onde o ator Domingos Montagner mergulhou no Rio São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas, é considerado um dos mais perigosos segundo o delegado da cidade. De acordo com informações do comandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe, Reginaldo Dória, o corpo foi encontrado a 18 metros de profundidade e a 320 metros da prainha de Canindé do São Francisco, onde ele foi visto pela última vez.

“Fizemos o resgate em uma área rochosa e o corpo foi encontrado entre duas pedras. Ele será encaminhado ao Instituto Médico Legal em Aracaju e de lá será o translado”, explicou o comandante dos Bombeiros.

Segundo o delegado Antônio Francisco Filho, os atores, que estavam de folga das gravações da novela da Novela Velho Chico procuravam um lugar para mergulhar. “Eles acharam que o local escolhido era o mais seguro, mas na verdade era um dos mais perigosos para o banho. Esta é uma parte do rio em Canindé que não é comum ser utilizada pelos banhistas”, disse.

O delegado disse ainda que no depoimento da atriz Camila Pitanga ela contou que o acidente aconteceu por volta das 14 horas. “Ela disse que foram mergulhar na beira do rio quando Domingos foi arrastado por uma correnteza. O ator ainda tentou nadar, mas cansado veio a submergir”, declarou. Além da atriz, o delegado ouviu duas pessoas que tentaram socorrer o ator e o motorista que acompanhava a equipe.

Foi montada uma operação com mais de 50 pessoas entre Corpo de Bombeiros, Polícias Civil e Militar, Grupamento Tático Aéreo (GTA), composta por um helicóptero e um avião bimotor, além de uma equipe de mergulhadores realizam as buscas pelo ator.

Montagner tinha 54 anos e começou sua carreira artística trabalhando no teatro e em circos. Além de “Velho Chico”, ele atuou em seriados como “Força Tarefa”, seu primeiro papel na Globo, e “Cordel Encantado”, sua estreia em novelas. (AG)

Comentários