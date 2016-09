Camila Pitanga ficará um ano ou mais fora do ar após morte de Domingos Montagner

Na noite de sexta-feira (16), foi divulgado que a atriz Camila Pitanga pode ser afastada definitivamente das gravações finais da novela “Velho Chico”. Se essa possibilidade se confirmar, Julia Dalavia, a Tereza da segunda fase, assume o papel ao lado de Renato Góes. Vale ressaltar que a assessoria da trama disse desconhecer a informação.

Mas, na manhã deste sábado (17), o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, revelou que Camila ficará fora da TV por no mínimo um ano. A atriz ainda está muito abalada depois de presenciar a morte de Domingos e a direção da emissora quer se reunir para decidir se ela, que já está no Rio, volta ou não ao trabalho. A coluna conta ainda que as cenas gravadas por Domingos e Camila no Rio São Francisco não serão usadas.

Comentários