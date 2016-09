Camila Pitanga se pronuncia pela primeira vez após morte de Domingos Montagner

A atriz Camila Pitanga, no ar com a novela “Velho Chico”, pronunciou-se publicamente pela primeira vez após a morte do ator Domingos Montagner, protagonista da produção. Ela agradeceu o carinho dos fãs com um post numa rede social. “Tenho recebido um mar de amor e isso tem sido extremamente importante para me fortalecer. Gratidão eterna a todos vocês que estão nessa corrente de amor”, publicou a atriz, que estava com Montagner no momento em que ele foi levado pela correnteza.

Na quinta-feira (15), Domingos Montagner e a equipe da trama gravaram cenas da novela, que está em seus últimos capítulos, em Canindé do São Francisco, cidada à 213 km da capital sergipana, Aracaju.

Domingos e Camila quiseram mergulhar no rio, mas a forte correnteza puxou o ator. Seu corpo foi encontrado poucas horas depois, preso a pedras no fundo do rio, a 30 metros de profundidade. Ele morreu por afogamento, aos 54 anos. (AG)

Comentários