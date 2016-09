Camila Queiroz deu “toco” em Luan Santana após investidas e flores

Camila Queiroz é uma moça de sorte mesmo. Klebber Toledo não resistiu aos seus encantos e assim que “Êta mundo bom” chegou ao fim, os dois assumiram o romance, que já era conhecido de muita gente. Só que a atriz não balançou apenas o coraçãozinho do colega de elenco. Luan Santana também ficou louco por Camila.

Logo após a participação dela no DVD “1977”, em São Paulo, Luan ficou tão hipnotizado pela moça, que, quando veio ao Rio para gravar o “Música boa ao vivo”, a chamou para jantar. O encontro aconteceu num restaurante na Barra.

Luan encheu Camila de elogios a noite inteira. Ela, quase sem graça, resistiu aos encantos do cantor. Afinal, o namoro com Klebber já existia. Não satisfeito, no dia seguinte, Luan mandou um buquê de rosas para sua nova musa inspiradora.

Em “1977”, Luan fez uma homenagem a várias mulheres e chamou desde Anitta a Ivete Sangalo para cantarem com ele. Camila não canta, a bem da verdade, mas subiu ao palco para um dueto em “Amor de interior”. No fim, os dois deram um beijo, um selinho, na realidade. Coisa que todo mundo viu e noticiou. Em tempo: com as demais cantoras isso não rolou.

Camila e Luan Santana já se conheciam. Os dois se esbarraram pela primeira vez no “Melhores do ano”, do “Domingão do Faustão”. Camila até postou foto entre ele e Ivete Sangalo. Na época, ela namorava o modelo Lucas Cattani. (AG)

Comentários