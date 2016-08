Camila Queiroz se irrita com críticas e desabafa na internet após assumir namoro com Klebber Toledo

No dia em que resolveram, enfim, assumir o namoro, Klebber Toledo e Camila Queiroz também tiveram uma pequena dor de cabeça ao ler comentários nada agradáveis sobre a relação, iniciada nos bastidores de “Êta mundo bom”. Nesta segunda-feira, alguns internautas foram às redes sociais da atriz acusá-la de ter traído o então namorado, o modelo Lucas Catani. Camila, que está em viagem romântica com Klebber por Bariloche, na Argentina, não gostou nadinha e desabafou na internet.

“Que saco hein? Eu achei que vocês uma hora parariam de falar tanta besteira sobre minha vida, mas percebi que não. Primeiro de tudo, ator também é ser humano, e relacionamentos acabam e começam, assim como os seus e o de suas amigas. E o que fama tem a ver com isso? Subir na cabeça? Oi? Nunca expus o fim do meu relacionamento com o Lucas e nunca vou expor. O fim só diz respeito a nós dois e mais ninguém. O que a mídia disse foi o que eles quiseram dizer, porque eu disse que não me pronunciaria. Não existem vítimas, existe algo que não deu certo por seus motivos. Agora, por favor, não precisa se preocupar com isso. Eu estou feliz e é isso que importa nesse momento. Obrigada, fica com Deus.”

Ator defende namorada

Klebber partiu em defesa da amada e também bateu boca nas redes sociais depois que uma seguidora contou que foi bloqueada por Camila por dizer que ela traiu o ex.

“(risos) Camila me bloqueou porque não aceita a verdade. Que ela colocou um par de chifres no ex-namorado dela. O Twitter todo comentou isso já. Manda ela bloquear o Brasil inteiro”, escreveu a internauta.

“Me dá pena de ver alguém cuidando e julgando a vida do outro baseado em mentiras da internet. Merece ser bloqueada”, rebateu Klebber.

Camila e Klebber iniciaram um romance nos bastidores da novela das seis. Na trama de Walcyr Carrasco, seus personagens viveram um par romântico. Logo começaram a pipocar notícias de que os dois estavam juntos também na vida real. No meio disso, Camila terminou o namoro de mais de três anos com Lucas. Só nesta segunda-feira, ela decidiu assumir o romance com Klebber por meio de fotos postadas pelo casal nas redes sociais. (AG)

