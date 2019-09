Caminhada em Porto Alegre, neste domingo, chama a atenção para questões climáticas

Em um momento no qual mais de 6 mil mobilizações em todo o mundo manifestam preocupação com o tema, Porto Alegre recebe neste domingo a “2ª Marcha Gaúcha pelo Clima”. O evento tem início marcado para as 15h, no Parcão, sob organização da Todavida, uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.

Esta edição conta com o engajamento da 350.org Brasil, que tem realizado diversas ações para combater ao projeto de instalação de uma mina de carvão a céu aberto entre os municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas, a menos de 20 quilômetros da capital gaúcha.

Para o gestor ambiental e organizador da 350.org Brasil, Renan Andrade, a Marcha ocorre em um momento fundamental na história do Rio Grande do Sul. “Estamos alinhados com mobilizações globais que já abrange eventos em mais de 185 países, pedindo justiça climática e energias livres e limpas”, ressalta.

“Sabemos que o Rio Grande do Sul vem sofrendo investidas vorazes de empresas exploradoras de combustíveis fósseis, como no caso do projeto ‘Mina Guaíba’, que poderá ser a maior mina de carvão a céu aberto da América Latina, e não podemos deixar isso acontecer”, alerta.

Ainda segundo Andrade, as ações desse tipo vão nortear os rumos da sobrevivência humana: “Nunca se discutiu tanto as questões climáticas como hoje, porém faltam ações efetivas de quem realmente toma as decisões. Quanto mais pessoas se envolverem com as questões do meio-ambiente e do clima, mais chances teremos, em um futuro próximo, de contarmos com lideranças mais sensíveis a essas causas”.

Ele aponta que as ações se caracterizam como um pedido aos governantes de todo o mundo para olhar as questões ambientais e climáticas com outros olhos, sem serem vistas como “mercadorias”, nas suas palavras.

Sequência

Além da marcha, diversos eventos com essa temática foram realizados durante a semana, a exemplo da segunda edição da “Greve Climática Global”, nessa sexta-feira (organizada pela “Fridays for Future” do Rio Grande do Sul) e o “Seminário Sobre Mudanças Climáticas”, sediado na noite anterior pela Faculdade Factum, no Centro Histórico de Porto Alegre.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: