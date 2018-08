“Caminhada Eu Sou Ecorresponsável” acontece neste sábado (04), a partir das 10h com saída da Ecobarreira Arroio Dilúvio

Anajara Godoi, coordenadora do Instituto Safeweb e gestora de marketing do grupo, esteve na Rede Pampa de Comunicação para entregar ao presidente da empresa, Alexandre Gadret, a camiseta da Caminhada “Eu Sou Ecorresponsável”. A ação, inicialmente prevista para o último dia 28, foi transferida devido ao mau tempo e acontecerá no próximo sábado, dia 4, às 10h, com saída na estrutura da Ecobarreira Arroio Dilúvio.

Além da caminhada simbólica, que terá um trajeto até o Lago Guaíba, fazendo a conexão com o projeto, a atividade pretende promover uma interação entre os participantes, com roda de chimarrão e bergamota após o percurso. A Caminhada, idealizada pelo Instituto Safeweb, que tem a sua frente, como presidente, Luiz Carlos Zancanella Junior, conta com a parceria da SLC Agrícola e RMMG (Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados).

Segundo Anajara, outras ações do gênero estão sendo programadas a fim de divulgar e estimular junto à sociedade o consumo consciente, em prol da sustentabilidade e melhor qualidade de vida para as pessoas, com benefícios ao meio ambiente.

Durante o evento, além da distribuição de camisetas“Eu Sou Ecorresponsável”, uma equipe estará informando sobre o impacto da Pegada Ambiental e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Haverá também visita à Ecobarreira Arroio Dilúvio e ao Lixômetro do Instituto Safeweb. Estão sendo esperadas mais de 200 pessoas.

(Mais informações pelo endereço eletrônico : http://www.suapegadaecologica.com.br/.)

Deixe seu comentário: