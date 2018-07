Caminhada Eu sou Ecorresponsável acontece neste sábado (28) em Porto Alegre

O Instituto Safeweb, a SLC Agrícola e a Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados promovem no próximo sábado (28), entre 10h e 12h, a Caminhada “Eu sou Ecorresponsável”. O local de encontro será na Ecobarreira Arroio Dilúvio, na Ipiranga em frente ao número 40.

O objetivo é conscientizar a população do impacto que nossos hábitos de vida geram no planeta com foco em um mundo mais sustentável.

Serão doadas camisetas “Eu Sou Ecorresponsável”. Além disso uma equipe estará informando sobre impacto da Pegada Ambiental e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Haverá também visita à Ecobarreira Arroio Dilúvio e ao Lixômetro do Instituto Safeweb. Chimarrão e bergamota estarão sendo ofertados aos participantes. (Mais informações pelo endereço eletrônico : http://www.suapegadaecologica.com.br/.

Em caso de chuva o evento será transferido. As inscrições podem ser feitas através do link: bit.ly/ecorresponsavel

