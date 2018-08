Caminhada voltada para conscientização ambiental reúne cerca de 200 pessoas em Porto Alegre

Uma ação realizada pelo Instituto Safeweb, braço social da empresa Safeweb, reuniu aproximadamente 200 pessoas no último sábado (04), em Porto Alegre. Intitulada Caminhada EU SOU ECORRESPONSÁVEL, a atividade foi promovida em parceria com a SLC Agrícola e com o escritório Rossi, Maffini,Milman e Grando Advogados, e buscou trabalhar questões de conscientização e de educação ambiental.

Após receberem uma camiseta personalizada, os participantes que efetivaram a inscrição pelo site da iniciativa, foram recepcionados com um pequeno lanche e uma roda de chimarrão assinada pela Nutrimate. Na sequência, a atividade foi aberta oficialmente trazendo uma abordagem sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco no ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Um vídeo mostrou, de forma lúdica, a definição do conceito e a importância de tudo isso na vida das pessoas.

Um alongamento conduzido por um profissional da área, aqueceu o público para o início da caminhada. A atividade, considerada simbólica, teve um percurso de pouco mais de um quilômetro, mobilizando pessoas das mais variadas idades.

O Presidente do Instituto Safeweb, Luiz Carlos Zancanella Junior, deu as boas-vindas aos participantes. “É muito bom ver tantas pessoas reunidas por uma causa tão importante. A caminhada é simbólica, mas o nosso objetivo é grande e efetivo. Além de chamarmos atenção para o projeto da Ecobarreira, queremos que os olhares sejam voltados também para outras questões que achamos necessárias e urgentes. Contamos com a colaboração de todos, vamos disseminar o que aprendemos aqui hoje, cada um fazendo a sua parte dentro do coletivo. Isso é corresponsabilidade, vamos carregá-la no peito e no nosso dia a dia de verdade”, ressaltou.

O Gerente de Sustentabilidade da SLC Agrícola, uma das parceiras do Instituto Safeweb e apoiadora da caminhada, destacou a participação da empresa na Rede Brasil do Pacto Global da ONU, como signatária, onde passou a assumir uma série de compromissos para o desenvolvimento dos Princípios Empresariais para Alimentos e Agricultura (PEAA), e cujos temas se conectam diretamente com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Apoiar o projeto Ecobarreira e a iniciativa da Caminhada EU SOU ECORRESPONSÁVEL, que atende o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis fortalece esse compromisso. Além disso, damos mais um passo em direção ao nosso grande sonho, que é impactar positivamente as futuras gerações, ocupando o lugar de líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeito ao planeta”, enfatizou.

