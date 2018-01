Caminhadas Orientadas da Unimed Porto Alegre tomam conta do Litoral

As Caminhadas Orientadas do Projeto Verão Unimed Porto Alegre foram um sucesso no mês de janeiro. Até o momento, mais de 750 pessoas participaram da atividade nas praias de Capão da Canoa, Tramandaí e Atlântida.

Em fevereiro, as Caminhadas Orientadas continuam durante os finais de semana e serão realizadas por uma equipe de profissionais da saúde. A atividade é gratuita e aberta a todos os interessados. Os 100 primeiros inscritos receberão um kit especial para realizar a atividade.

Programação de fevereiro:

03 e 4/02 – Tramandaí – 9h30 às 10h30 (ponto de encontro: Av. Beira Mar, na Casa Estação Verão Sesc Tramandaí)

10/02 – Torres – 9h30 às 10h30 (ponto de encontro: Av. Beira Mar, na Casa Estação Verão Sesc Torres, no Calçadão da Praia Grande)

Em caso de chuva, os eventos serão transferidos.

