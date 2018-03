Caminhadas orientadas são oferecidas gratuitamente pela Unimed Porto Alegre

Depois do sucesso no litoral, as caminhadas orientadas do Programa Viver Bem da Unimed Porto Alegre continuam com suas atividades na capital durante todo o mês de março. Para melhorar a qualidade de vida, os exercícios são oferecidos pela Cooperativa e realizados por uma equipe de profissionais de saúde. A prática regular de atividades físicas contribui para a prevenção de doenças, combate à obesidade e melhora da autoestima, elementos fundamentais para manter uma vida saudável e um corpo em forma.

A atividade é gratuita e aberta a todos os interessados, desde que se apresente atestado médico. Inscrições pelo telefone 0800 510 46 46 e unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Programação de março:

· Parcão – Porto Alegre – Segundas e quartas (18h15 às 19h15)

· Parque Redenção – Porto Alegre – Terças e quintas (9h às 10h e 18h15 às 19h15)

· Parque Redenção – Porto Alegre – Quartas e sábados (8h30 às 9h30)

· Parque Municipal Getulio Vargas / Capão do Corvo – Canoas – Terças, quintas e sábados (8h30 às 9h30)

· Escadaria da Corsan – Guaíba – Quartas e sábados (8h30 às 9h30)

· Zona Sul – Porto Alegre – Quartas e sábados (9h às 10h)

· Zona Norte – Porto Alegre – Quartas e sábados (9h às 10h)

· Parque Municipal – Cachoeirinha – Quartas e sábados (9h às 10h)

Deixe seu comentário: