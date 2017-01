CaminhÃ£o atropela pedestres e deixa mortos em Israel

Um caminhão dirigido por um palestino colidiu com pedestres em uma avenida popular em Jerusalém neste domingo (08), matando quatro pessoas e ferindo 15, segundo a polícia israelense que chamou de ataque deliberado. “É um ataque terrorista”, um porta-voz da polícia disse à Rádio Israel. A polícia disse que os mortos, três mulheres e um homem, têm por volta de vinte anos.

Um motorista de ônibus de Israel que testemunhou o incidente disse à rádio que o caminhão se chocou com um grupo de soldados, eles dispararam contra o motorista, que mudou de direção e foi para cima deles novamente.

“Eles atiraram nele até neutralizá-lo”, disse o motorista do ônibus, que se identificou apenas como Moshe. Estações de TV israelense disseram que o motorista foi morto, e imagens mostraram buracos de bala no pára-brisas do caminhão.