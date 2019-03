Caminhão de lixo explode em Imbé e deixa dois feridos

Por Isadora Aires

No fim da manhã desta sexta-feira (22), um artefato explodiu em um caminhão de lixo em Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul. Com a explosão, dois coletores de lixo que estavam prensando o entulho no momento sofreram ferimentos leves. Os dois já foram atendidos e passam bem.

Ainda não se sabe o que causou a explosão e nem se existem outros artefatos no caminhão que podem explodir novamente. O lugar em que aconteceu o acidente está isolado e esperando a chegada do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

