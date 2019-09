Caminhão é apreendido com 500 mil maços de cigarros contrabandeados em São Leopoldo

Na manhã desta sábado (28) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão bitrem com cigarros contrabandeados na BR-116, em São Leopoldo. Segundo estimativa, mais de 500 mil maços de cigarros estavam embalados em caixas.

Durante ação de fiscalização, agentes da PRF abordaram o veículo com placas do Paraná para verificar o conteúdo. Ao abrirem o compartimento de carga, perceberam que estava cheio de caixas com cigarros de origem estrangeira distribuídos nos compartimentos.

O condutor, de 40 anos, do Espírito Santo, não soube explicar a origem da carga e foi detido em flagrante. Segundo a PRF, os cigarros vinham do Paraguai. O veículo, a carga e o criminoso foram encaminhados à área judiciária.

