Caminhão é apreendido em Passo Fundo com uma tonelada de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (02), em Passo Fundo, um caminhão que transportava uma tonelada de maconha. O veículo, com placas de Carazinho, trafegava na ERS 324, em Passo Fundo, e foi abordado pela PRF, em uma ação conjunta com Brigada Militar, Polícia Civil e fiscais agropecuários da Secretaria da Agricultura do Estado. Parte da droga estava embalada a vácuo.

Três pessoas acabaram presas e encaminhadas até a Unidade Operacional da PRF, que afirmou que todos os presos são da região, sem especificar a localidade de cada um. Inicialmente, foi constadado que o caminhão estaria transportando apenas carne, mas ao aprofundar a averiguação, foi localizada a carga de droga.

A carne foi carregada no Mato Grosso do Sul e, a princípio, está legalizada. O material foi armazenado em um supermercado da cidade até que seja definida a destinação final. Já a droga teria sido carregada na região de fronteira entre os estados do Mato Grosso do Sul e Paraná.

Segundo informações, o caminhão baú frigorífico apreendido viajava junto com uma carreta, que andava na frente. A droga estava em meio aos pallets de madeira. Os presos foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para registro do fato.

Deixe seu comentário: