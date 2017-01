O governo do Amazonas alugou um caminhão frigorífico para retirar os corpos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, onde uma guerra de facções deixou 60 mortos entre a tarde de domingo (1) e a manhã desta segunda-feira (2). A informação foi revelada pelo Secretário estadual de Segurança Pública, Sérgio Fontes. De acordo com Fontes, esse é o maior número de mortos em uma rebelião em toda a região Norte.

O secretário ainda apresentou um balanço do número de foragidos, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim e em outra prisão, o Instituto Penal Antônio Trindade. No local, foram encontrados nove túneis, utilizados por 87 detentos. Já no Complexo Penitenciário Anísio Jobim foram oito túneis, mais a contagem dos fugitivos ainda está sendo realizada.

Comentários