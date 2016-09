Um caminhão que transportava óleo diesel pegou fogo, no fim da manhã desta segunda-feira (05), no quilômetro 380 da BR-386, em Tabaí. O incêndio iniciou nas rodas e se propagou para o resto do veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os bombeiros controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido.

