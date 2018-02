Caminhão vira sobre homem que trabalhava na limpeza e conservação de pista na BR-386, em Soledade

Um acidente, na manhã desta quinta-feira (1º), na BR-386, em Soledade, resultou na morte de um dos homens que trabalhava na limpeza e conservação da pista.

O condutor de um Etios com placas de Sumaré-SP diminuiu a velocidade do veículo em razão das obras e, com isso, o motorista de um caminhão-caçamba, com placas de Rondinha, colidiu na traseira do Etios e no outro caminhão que estava parado na via, sendo utilizado nas obras. Este último acabou tombando sobre a vítima, que morreu no local. Outro operário que estava em cima do veículo, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital de Soledade em estado regular.

Os três veículos encontram-se fora da pista. O motorista do caminhão que causou o acidente foi encaminhado ao hospital Soledade com lesões graves. O homem que morreu tinha 44 anos e era natural de Santa Bárbara do Sul.

Deixe seu comentário: