Caminho aberto

O contingente de fiscais da Receita Federal será reduzido pela metade no período noturno nos portos, aeroportos e pontos de fronteira a partir de hoje. Portaria do órgão (RFB nº 310/18) estabeleceu alteração do plantão de 24 x 72 horas, adotado há décadas, pelo de 12 x 36 horas. Um dos motivos para a adoção da medida, conforme a Receita, é a redução de despesas com adicional noturno.

… A fragilização da fiscalização se dá em meio à crise na segurança pública, em especial no Rio, onde, nos últimos 10 meses, a Receita já apreendeu 2,5 toneladas de cocaína.

Homem de portos

De saída do Ministério dos Transportes, Maurício Quintela indicou Daniel Menezes para o cargo de Diretor da Antaq – Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

Afilhado de todos

De perfil técnico, Menezes foi assessor jurídico do Senado e atualmente é secretário de infra-estrutura portuária. Passará fácil pelo Senado, apadrinhado de muitos partidos.

A terceira

A terceira denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, está engatilhada na Procuradoria-Geral da República. Pelo avançar das apurações que levaram à cadeia a turma da terceira idade, ‘compadres’ do emedebista, a acusação versará sobre ‘obstrução de Justiça’. A PGR Raquel Dodge e o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que cuida do caso, estão afinadíssimos.

A PEC sumiu

Presidenciável do Podemos, o senador Álvaro Dias está revoltado com uma rasteira sórdida regimental que levou de ‘aliados’ e opositores no Senado. Foi atrás de informações sobre a PEC da prisão após a 2ª instância, de sua autoria, e descobriu o pior.

Desabafa, senador

“Minha PEC recebeu o apoio de 28 senadores. Entretanto, depois que eu protocolei, três senadores retiraram suas assinaturas, e a PEC ficou vagando em um limbo jurídico, até que descobri que tinha sido arquivada. A enterraram”, protesta Álvaro.

Dra. Denise

A juíza aposentada Denise Frossard – que mandou grandes bicheiros para a cadeia na década de 1990 – está menos reticente a uma candidatura ao governo do Rio de Janeiro pelo PPS, seu partido. Ela disputou em 2006, quando perdeu no 2º turno para Sérgio Cabral. À época, investiu, acreditem, menos de R$ 200 mil na campanha eleitoral.

Estreias

Denise e o presidente do PPS, Roberto Freire, vão prestigiar amanhã a filiação do ex-ministro da Cultura Marcelo Callero ao PPS, com festa no Copa Praia Hotel. Além dele, entra também no PPS o presidente do Movimento Livres, Paulo Gontijo, que deixou o PSL, indignado com a filiação de Jair Bolsonaro nesta legenda.

Mar brabo

O acidente com duas mortes e dois feridos graves no mar de Angra dos Reis (RJ) revela o rentável mercado de aluguel de barcos irregulares. Foi um marinheiro de primeira viagem quem provocou o acidente fatal, revelou o proprietário. Era o primeiro dia de trabalho dele e a estreia da lancha não fiscalizada pela Capitania dos Portos.

Mar ilegal

Nas investigações preliminares, a Polícia Civil já descobriu o mercado de lanchas sem fiscalização na região de Angra, e já tem o nome de um presidente de uma náutica que aluga dois de seus barcos irregularmente na cidade.

On the road

O Grupo Arteris investirá R$ 2,5 bilhões em 2018 – grande parte na manutenção e melhorias nas 10 rodovias administradas pela empresa. Entre elas a perigosa federal Régis Bittencourt (SP-Curitiba) e a BR-101, no trecho Rio-Vitória.

