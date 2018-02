Caminho da cela

Lula da Silva fará uma agenda curiosa que pode levá-lo voluntariamente direto para a cela da cadeia. Ele inicia, no dia 27 uma caravana, por cidades do Sul do País, começando por Santana do Livramento (RS) e passando por 14 municípios, até terminar em Curitiba (PR) em março, onde fará comício na região da “Boca maldita”. Condenado e com pena aumentada em segunda instância no caso do triplex, o ex-presidente vê mínimas as chances de reverter a situação nos embargos e já espera a prisão, que pode ocorrer até abril. Na caravana sulista, quer reforçar a tese de que é um perseguido político.

Escrete

Na caravana, petistas vão acompanhar Lula, como a senadora Gleisi Hoffmann (PR), a ex-presidente Dilma Rousseff, a deputada federal Maria do Rosário (RS) e o ex-governador gaúcho Olívio Dutra.

Será que vai?

Não há notícia, até agora, de participação do ex-ministro e ex-governador gaúcho Tarso Genro.

Tentando

Prefeito de Manaus (AM), Arthur Virgílio distribuiu por WhatsApp, ontem, uma pesquisa nacional que mostra ele com 27% da preferência dos votos. Mas entre tucanos.

Bloco na porta?

O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, passará o carnaval em casa, em Fortaleza (CE), com a família. Ele precisa se recuperar da cirurgia de desvio do septo nasal, que realizou há dias. Após os feriados, voltará a viajar, com palestras agendadas. Ciro já brigou com manifestantes na porta, em uma madrugada. A turma do barulho deve passar ali de novo.

Plano C

A próximos, o deputado Alex Canziani (PTB-PR) diz estar “pronto para a missão”, caso seja indicado pela bancada para o comando do Ministério do Trabalho. Seria o plano “C” da legenda – depois do veto ao deputado Pedro Fernandes (MA) pelo ex-presidente José Sarney (MDB) e da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) ser sucessivamente barrada pela Justiça.

MMA Senado

Os senadores Lindbergh Farias (PT-RJ) e José Medeiros (Podemos-MT) estão prestes a chegar às vias-de-fato. “Menino birrento”, costuma repetir Medeiros sobre o petista que, em um embate recente no plenário, taxou o senador do Mato Grosso de “ignorante”.

Ponto G, de greve

Metalúrgicos do ABC aprovaram e a greve da categoria contra a reforma da Previdência começa no dia 19, véspera da data prevista para a votação da proposta na Câmara dos Deputados.

Mais amor…

O bloco “Porão do Dops”, proibido pela Justiça de desfilar em São Paulo, autointitula-se o “maior bloco anticomunista do País” e já vinha sendo monitorado pelo Ministério Público.

…Menos dor

Dois deputados do PCdoB – o federal Orlando Silva e a estadual Leci Brandão – ingressaram com ações contra os organizadores do bloco, por apologia ao crime.

BBB…

O novo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luiz Fux, diz que o ideal é ter uma auditoria em tempo real nas urnas eletrônicas no dia da votação para saber se o que está registrado nela é o mesmo que estará demonstrado quando ela for lacrada e os votos computados. Seria por amostragem, evidentemente.

…do TSE

Fux não será o presidente do Tribunal na eleição – o cargo estará com ministra Rosa Weber, também do STF (Supremo Tribunal Federal). Mas ele deixou um recado claro para o colega Dias Toffoli, presidente do TSE na eleição de 2014 e que se trancou com um séquito de analistas na computação dos votos que reelegeram Dilma Rousseff.

Bunker

Em um café da manhã com jornalistas, Fux, recém-empossado presidente do TSE, foi criticado por um repórter por não permitir imagens no local do encontro.

Ponto Final

“Tentar tumultuar o processo e exigir presença de Lula na eleição é mais uma grande contribuição negativa do PT ao processo político.” – Do deputado Ademar Traiano, vice-presidente do PSDB do Paraná.

Deixe seu comentário: