Caminhões vão percorrer as ruas de Porto Alegre para recolher agasalhos

Os moradores dos bairros Menino Deus, Moinhos de Vento, Auxiliadora, Petrópolis, Bela Vista, Santana, Bom Fim, Santa Cecília e Rio Branco já podem separar seus agasalhos. No domingo, 17/06, os oito caminhões da campanha Iom Mitzvah – Dia da Solidariedade –, vão passar entre 9h e 13h30, recolhendo as doações. Um carro de som acompanha anunciando que o caminhão está passando.

É a 7ª edição da campanha, que este ano vai mobilizar cerca de 200 voluntários da comunidade judaica, de todas as idades, que se dividem entre os que percorrem os bairros recolhendo as doações junto aos caminhões, os que fazem a triagem e organizam os donativos, e os que ficam de plantão no Drive Thru do Colégio Israelita Brasileiro (Av. Protásio Alves, 943 – Santa Cecília), local de entrega oficial das doações.

Nos cinco primeiros anos, foram arrecadados cerca de 165 mil peças. “A nossa meta é sempre superar os números do ano anterior. Como 2017 foi a maior arrecadação que já tivemos, com 55 mil doações, estamos novamente convidando os moradores desses bairros a se organizarem com antecedência para batermos novo recorde”, estimula o presidente da Federação Israelita do RS, Zalmir Chwartzmann. As pessoas podem separar suas doações, deixarem na portaria dos prédios, entregarem aos voluntários ou até mesmo jogar pela janela.

Os agasalhos recolhidos serão doados à prefeitura, onde serão distribuídos entre as entidades carentes. A entrega oficial será realizada às 14h, no Colégio Israelita Brasileiro, onde será feita a triagem das doações.

