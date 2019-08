Caminhoneiro é sequestrado e tem mais de R$700 mil roubados em carga

Um caminhoneiro foi mantido como refém por cerca de duas horas, após ser abordado por homens armados em um posto de combustível, próximo a São Luiz Gonzaga (RS). Os criminosos obrigaram o trabalhador a permanecer no veículo e repassar a senha do sistema de controle do veículo, e, pouco depois, quebraram o painel de rastreamento do caminhão e instalaram um bloqueador. O motorista não soube precisar se eram três ou quatro assaltantes.

A carreta, com destino a Colombo (PR), estava carregada com 23489 kg de picanha, avaliada em R$726.645,29. A carga havia sido abastecida na Argentina. O homem e o caminhão foram abandonados em Panambi (RS), após os criminosos arrombarem o baú com a carne, no posto 300. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e foi ao encontro da vítima na BR 285, km 263, em Mato Castelhano.

O motorista não soube fazer o retrato falado dos assaltantes. Além da carga, os homens também levaram o telefone celular do caminhoneiro e R$2 mil em pesos argentinos. A Polícia Civil investiga o caso.

Deixe seu comentário: