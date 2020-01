Polícia Caminhoneiro embriagado é preso após acidente em rodovia federal gaúcha

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

O acidente ocorreu na BR-386, em Carazinho Foto: PRF/Divulgação O acidente ocorreu na BR-386, em Carazinho. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um caminhoneiro embriagado na BR-386, em Carazinho, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Ele tombou o caminhão que conduzia na alça de acesso à BR-285, na tarde de ça-feira (14).

Antes do acidente, os policiais rodoviários federais receberam uma denúncia de direção perigosa por parte do motorista, que seguia no sentido Sarandi-Porto Alegre, e iniciaram o monitoramento do trecho.

Depois, os agentes localizaram o veículo capotado às margens da rodovia. O condutor não se feriu e foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que apontou a embriaguez. O homem foi preso em flagrante e multado em R$ 2.934,70.

