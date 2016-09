Caminhoneiro faz entrega de carga antes de retirar prêmio de 30 milhões de reais na loteria

Um motorista de caminhão afirma que completou a entrega de carga que estava fazendo antes de ir pegar seu prêmio de 9,4 milhões de dólares (cerca de 30,6 milhões de reais).

Eric Tackett acertou todos os seis números do sorteio da loteria. Ele disse que não acreditou quando sua mulher e companheira de viagens, Bethany, avisou-o que o bilhete tinha sido premiado. “Eu geralmente ganhou bilhetes grátis”, disse. “Achei que todos estavam brincando comigo quando me disseram que ganhei os milhões. Fiz Beth checar os números mais de 50 vezes em computadores e celulares diferentes.”

Tackett chegou ao prédio da loteria para retirar o prêmio dirigindo seu caminhão, após ter feito uma entrega. “Era no caminho”, argumentou. Ele afirmou que planeja continuar neste trabalho, que já faz há 17 anos, apesar de agora ser um milionário. O caso aconteceu na cidade de Sutherlin, no Estado do Oregon (EUA)

Comentários