Caminhoneiros e governo voltarão a discutir preços mínimos para fretes na segunda-feira

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) voltará a se reunir com representantes dos caminhoneiros na próxima semana para debater a tabela com os preços mínimos de fretes para o transporte rodoviário. A reunião com os caminhoneiros começou na manhã de sexta (8) e seguiu até o final da tarde.

“A categoria presente se reunirá durante o fim de semana para aprofundar as conversas sobre os ajustes na tabela de frete mínimo. Na segunda-feira (11), os representantes voltam a se reunir com a Agência”, dizia em nota a entidade.

A ANTT disse ainda que segue empenhada em encontrar “uma solução que harmonize os interesses de produtores, transportadores e sociedade”. Informou que havia suspendido os efeitos da resolução sobre o frete mínimo publicada na noite de quinta (7). A tabela cancelada era a segunda a ser publicada pelo governo federal. Com a suspensão do texto, voltou a vigorar a primeira versão, do dia 30 de maio.

A nota publicada pela ANTT aponta que a reunião com os caminhoneiros seria “puramente” técnica e que não produziria efeitos imediatos. “As questões técnicas da tabela continuarão em discussão na Agência e com o setor.” O tabelamento do frete foi uma das reivindicações de caminhoneiros atendidas pelo governo no fim do mês passado para tentar terminar com a paralisação que durou 11 dias, afetando amplos setores da economia.

Confederação Nacional da Indústria

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) informou que acionará o STF (Supremo Tribunal Federal) contra o tabelamento do frete para transporte rodoviário de cargas. A entidade é contra a MP (Medida Provisória) 832, que estabeleceu os preços mínimos obrigatórios de cobrança de frete

A confederação disse que considera a MP inconstitucional por desrespeitar a livre iniciativa, por impedir a livre concorrência e modificar contratos já firmados, o que caracterizaria intervenção indevida do Estado na economia.

Na sexta-feira (8), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que mais 46 transportadoras paguem, em 15 dias, R$ 506,5 milhões em multas judiciais pelo descumprimento da liminar que determinava o desbloqueio imediato das rodovias, durante a paralisação dos caminhoneiros.

Tabela revogada

Na tentativa de agradar tanto o agronegócio como os caminhoneiros, a nova tabela mínima do frete anunciada na quinta-feira (7) pelo governo federal teria, em média, uma redução de 20% do preço médio em relação à tabela anterior. A nova tabela foi publicada no site da Agência Nacional dos Transportes Terrestres e teria validade imediata.

O ministro dos Transportes, Valter Casimiro, havia dito que tinha sido possível chegar ao novo patamar por uma mudança na metodologia, que passaria a considerar caminhões de diferentes eixos.

“A nova tabela conseguiu normalizar o valor do frete próximo ao que já havia sido aplicado no mercado”, disse ao defender o modelo. “Ela preserva os contratos já assinados e corrige a distribuição do custo por eixo dos veículos”, acrescentou.

A tabela, segundo o ministro, teria sido apresentada e tido a aprovação tanto das empresas de transporte de setores como do agronegócio e de combustíveis como de representantes de caminhoneiros autônomos. “Em média, foi de aproximadamente 20% do que estava colocado na tabela anterior. Os contratos já assinados de frete não seguem a nova tabela, porque não podemos retroagir”, disse o ministro sobre a nova tabela, agora revogada.

