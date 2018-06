Após assembleia entre representantes de três associações e o governador de São Paulo Márcio França, os 1.600 caminhoneiros autônomos que ainda permaneciam no Porto de Santos decidiram encerrar a greve na madrugada desta sexta-feira (1º). Um dos pontos reivindicados pelos manifestantes, o fim do pedágio do eixo suspenso, já está em vigor.

