Caminhoneiros se reúnem com ministro da Infraestrutura  

Caminhoneiros devem ir à Brasília na próxima quarta-feira (24), para realizar uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Algumas lideranças da categoria mencionaram a possibilidade de uma paralisação no dia 22. Para evitar uma greve, a reunião tem como objetivo discutir a nova tabela de preços mínimos do frete rodoviário, que causou insatisfação entre os motoristas.

O debate entre os caminhoneiros iniciou nesta quinta-feira (18), quando a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou uma nova tabela para o frete, feita a partir de um estudo da área de logística da Escola de Agronomia da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com representantes da categoria, os novos valores não levaram em contra o lucro dos caminhoneiros na hora de fixar os valores de frete, apenas os custos como combustível e pedágio.

Deixe seu comentário: