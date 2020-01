Acontece Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei comemora 20 anos no Porto Verão Alegre

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Apresentações serão nos dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro no Teatro da Santa Casa Foto: Caio Proença Foto: Caio Proença

O espetáculo espírita Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei – da Cia Novaera -, comemora 20 anos nos palcos gaúchos em 2020. As apresentações alusivas à data iniciarão na 21ª edição do festival Porto Verão Alegre nos dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, às 21H, no Teatro da Santa Casa (Avenida Independência, 75).

A peça se tornou pioneira em abordar a temática espírita na capital gaúcha e está entre as cinco há mais tempo em cartaz no país. Mais de 25 mil pessoas já assistiram o espetáculo em 19 anos. A história conta a trajetória de Felipe, um homem que desencarna após um acidente de trânsito e passa por duas fases: na primeira, procurando entender sua atual condição, ele fica na Terra em busca de respostas e vingança. Na segunda, após recuperar-se e estudar em uma colônia espiritual, ele retorna para ajudar pessoas em sofrimento. Humor, emoção e reflexão em um espetáculo com uma mensagem frat erna, in dicado a todos.

Os ingressos variam de R$ 20 a R$ 40 e já estão à venda nos seguintes pontos físicos:

Lojas Claro (no Shopping Bourbon Country – Av. Túlio de Rose 80- 2º Piso e no Shopping Praia de Belas Shopping – Av. Praia de Belas 1181- 2º piso)

Segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos: 14h às 20h

Quiosque Porto Verão Alegre (no Shopping Total – Av. Cristóvão Colombo, 545, em frente à Panvel).

Segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos: 14h às 20h

Casarão Verde (no DC Shopping – Rua Frederico Mentz, 1561, Navegantes, na Mezanino Produções)

Segunda a Sexta: 12h às 19h.

Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N, Centro Histórico)

Terça a Sábado: 15h às 21h

Domingos: 15h às 18h

No site oficial do Porto Verão Alegre: http://bit.ly/301Cp6J

Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei no 21º Porto Verão Alegre / 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro/ Teatro da Santa Casa (Avenida Independência, nº 75)/ 21H/ Texto e direção: Luis Carlos Pretto/ Realização: Hariboll Produções

