Notas Mundo Camisa do Brasil usada por Pelé será leiloada na Itália

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Uma camisa da seleção brasileira usada pelo ex-craque Pelé em 1971 será leiloada no dia 5 de dezembro pela famosa casa de leilões Bolaffi, em Turim, na Itália. O ex-jogador do Santos usou a camisa em um amistoso entre Brasil e Iugoslávia, em julho de 1971, no Rio de Janeiro. O modelo está avaliado entre 10 e 15 mil euros.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário