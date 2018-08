Campanha alerta para os problemas com o uso de óculos falsificado

Para alertar a população sobre os riscos do uso de óculos falsos, o Procon Porto Alegre e o Sindióptica (Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográfico e Cinematrográfico do RS) lançarão nesta segunda-feira (06), às 8h30min, na sede da Fecomércio-RS (Avenida Alberto Bins, 665 – Centro Histórico) a campanha “Saúde dos Olhos”.

A proposta da ação tem como objetivo conscientizar a população para que não adquira produtos sem procedência, pois deste modo, além de prejudicar sua saúde, o consumidor financia o crime organizado, a evasão de divisas e crimes financeiros. A campanha trará anúncios nas mídias digitais, em estabelecimentos comerciais e também em dezenas de busdoors na frota de coletivos pela Capital.

Em uma primeira etapa, serão adesivados 95 ônibus na parte traseira que circularão na Capital de um total de 180 peças programadas para o transporte público. Cartazes para alertar os consumidores estarão fixados em lojas e estabelecimentos ópticos, bem como repartições públicas municipais.

“Também faz parte das relações de consumo saudável que o consumidor assuma a responsabilidade por não adquirir produtos falsificados. No caso dos óculos, a questão é de saúde, o que deve ser informado à população como está sendo feito nesta campanha”, enfatizou a diretora executiva do Procon Municipal de Porto Alegre, Sophia Martini Vial

Os óculos estão no quinto lugar entre os produtos mais comercializado ilegalmente em Porto Alegre, com 62% para venda de óculos solar, movimentando volumes não contabilizados pela Receita Federal, tipificado também como contrabando.

Para o presidente do Sindióptica RS, André Roncatto, a divulgação da campanha neste momento é fundamental para alertar a população com caráter de prevenção e saúde pública. “A crescente comercialização de lentes, armações e óculos falsificados já atinge níveis alarmantes. Neste momento, é preciso conscientizar o consumidor que óculos falsificados podem causar riscos cumulativos e irreversíveis, podendo levar até a cegueira”, destacou.

Riscos à saúde

O uso de óculos falsificados expõe a saúde dos olhos a diversos riscos. No caso dos óculos de sol, além de não protegerem os olhos contra os raios ultravioletas, estas lentes fazem com que as pupilas fiquem dilatadas como acontecem em ambiente escuro, o que potencializa os efeitos nocivos da radiação nos olhos, tais como a queima de retina, desenvolvimento de pterígio, degeneração macular, além de estimular a catarata precoce.

Óculos de grau falsos com lentes igualmente irregulares, que apresentam variações de graus e eixos, podem gerar prismas e alterações visuais que levam a lesões, dores de cabeça e náuseas. Desta forma, em vez de corrigir a visão, estas lentes prejudicam a saúde visual.

