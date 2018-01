Campanha da Água da Pedra incentiva a realização dos desejos de verão

Preservar o meio ambiente e incentivar a realização dos mais variados desejos das pessoas, especialmente nesta época do ano. A Água da Pedra está desenvolvendo a campanha “Desejos de Verão”, promovendo a busca por mais bem-estar, mais amor, mais equilíbrio, mais diversão, enfim, uma variedade de desejos que geralmente nos acompanham nesta época do ano. Para participar, basta acessar o hotsite www.desejosdeverao.com e escolher até três opções que identifiquem o seu desejo.

O compartilhamento da campanha beneficiará uma importante iniciativa de preservação do meio ambiente: o projeto Ecobarreira, instalado no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, que tem como objetivo recolher o lixo flutuante do córrego e impedir que este material chegue ao Lago Guaíba. O Arroio Dilúvio, que atravessa a capital gaúcha, sofre muito com a quantidade de lixo acumulado e, por consequência, o Guaíba. Toneladas de materiais como pneus, garrafas pets, sacolas plásticas e até sofás já foram retiradas do local graças ao projeto. A obra consiste em uma barreira ecológica composta por ilhas flutuantes, que ajudam na limpeza da água, e uma espécie de grade, que irá conter resíduos sólidos até 20 centímetros de profundidade.

A campanha da Água da Pedra conta com várias outras iniciativas, incluindo três eventos exclusivos no Pier X, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, com diversas ações de experiência para benefício da saúde da mente, do corpo e da alma. Também foi realizada uma blitz junto ao pedágio da Freeway, caminho utilizado pelos gaúchos para chegar às praias. Na ocasião, foram distribuídas milhares de garrafas de Água da Pedra, com divulgação da campanha e do hotsite.

