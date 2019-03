Campanha da Panvel apresenta soluções e facilidades em ambiente de convergência digital

Facilitar ainda mais a vida do consumidor. Este será um dos principais focos da Panvel em 2019 após realizar uma série de investimentos em tecnologia que visam ampliar as opções de contato do cliente com a marca. Ao lançar a campanha institucional “Como a Panvel pode facilitar seu dia?”, a rede entra em uma nova fase com o objetivo de consolidar junto ao público as diversas ferramentas virtuais e facilidades em serviços baseadas no conceito omnichannel.

Assinada pela agência W3haus, a campanha com estreou na última semana e terá peças veiculadas nos três estados da Região Sul e em São Paulo, onde atualmente conta com quase 450 lojas. A campanha evidenciará as diferentes opções de compra e retirada de produtos. Antes chamado Retirada Express, o agora click & retire Panvel permite que o consumidor faça sua compra pelo site ou aplicativo e decida onde e de que forma deseja resgatar o produto, receber em casa ou escolher uma loja de sua preferência. A rede conclui no ano passado a inclusão de todas as suas lojas nesses sistema, algo inédito no varejo mundial. Há ainda os lockers Panvel, armários localizados em pontos específicos que possibilitam o resgate do produto com privacidade e agilidade. A Panvel hoje conta com 17 lockers em cidades como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Florianópolis. A previsão é instalar mais cinco até o final do ano.

Outra inovação que será evidenciada na campanha é o Panvel Go, que agora passa a se chamar Panvel Pay. A tecnologia permite ao cliente pagar suas compras utilizando apenas o aplicativo Panvel no celular, dispensando a necessidade de estar com a carteira ou o cartão de crédito no ato – iniciativa pioneira no setor farmacêutico do país. O software OmniPharma instalado nas lojas no balcão de atendimento ou em tablets de atendimento assistido no salão das lojas faz a conexão com o APP do cliente e conclui a compra. As lojas da rede no RS, PR e SP já dispõem desta solução. A Panvel ainda oferece ao seu cliente a opção de pagamento por aproximação no pin pad, como Apple Pay e Samsung Pay, tecnologia instalada em todas suas filiais nos quatro estados onde atua.

A campanha também informará o público sobre serviços que garantem atender a necessidade do cliente, como a Prateleira Infinita. Esta solução permite a compra do produto mesmo que este esteja disponível apenas no estoque de outra loja, evitando com que o consumidor fique sem o item ou adquira em outro local. A entrega é garantida no prazo de duas horas. Quanto aos canais de compra, o cliente ainda pode optar pelo próprio aplicativo Panvel, atendimento alôPanvel, site ou o BenPanvel. Este último trata-se do assistente virtual da rede preparado para esclarecer questões relacionadas aos produtos, serviços e lojas, além da própria compra, através da página da empresa no Facebook.

Com o lançamento da campanha, a Panvel busca estreitar a proximidade com o público a fim de explicar as vantagens de seus diferentes canais no ambiente físico e digital. “Todas essas soluções inovadoras têm um único objetivo: facilitar o dia a dia do cliente, tornando a jornada de compra mais fluída, ágil e agradável”, destaca o presidente executivo do Grupo Dimed, Julio Mottin Neto. Tal movimento de convergência e investimento tecnológico, conforme ressalta, tem sua estratégia fundamentada no cliente como foco principal. “São as suas necessidades, bem como seu comportamento, que ditam os nossos passos”.

Deixe seu comentário: