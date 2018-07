Campanha da SPR para Farmácias Associadas brinca com a diferença entre amigos e melhores amigos

Brincar com a diferença entre amigos e melhores amigos, usando bom humor, leveza e linguagem promocional. Essa é a proposta da campanha Amigo da Sorte que a SPR assina para a rede de Farmácias Associadas, uma das marcas mais importantes do varejo farmacêutico no Brasil.

A dinâmica da ação é simples e divertida: a promoção sorteia prêmios e os vencedores devem indicar um amigo para ganhar também. Só que para escolher um único amigo entre todos para ganhar junto na promoção, essa pessoa precisa ser especial. Precisa ser o melhor amigo. Com esse mote, as peças eletrônicas exploram, com bom humor, a intimidade que existe entre melhores amigos.

A campanha está alinhada e reforça o slogan “Aqui você tem amigos” usado pela Farmácias Associadas, que trabalha na sua comunicação a proximidade com o cliente. “Uma campanha assim exige equilíbrio entre humor, leveza e linguagem promocional. Essa combinação passa por todas as peças, seja no acting das fotos, seja na linguagem dos filmes”, destaca Juliano Brenner Hennemann, diretor executivo da SPR.

Peças como filmes para web, spot de rádio, anúncio, enxoval de PDV (display de balcão, régua de gôndola, placa de gôndola, stopper, cubo, wobbler, broadside), padrão para encarte e peças de mídia digital ilustram a ação nas redes sociais, na mídia e nos pontos de venda da Farmácias Associadas. Confira os três vídeos da campanha em http://bit.ly/2NvB0xB

FICHA TÉCNICA

Campanha: Amigo da Sorte

Peças: Filmes para web, spot de rádio, anúncio, enxoval de PDV (display de balcão, régua de gôndola, placa de gôndola, stopper, cubo, wobbler, broadside), padrão para encarte e peças de mídia digital

Cliente: Farmácias Associadas

Agência: SPR

Diretor de Estratégia e Inovação: Gustavo Ermel

Diretora de Atendimento: Giorgia Antunes Lorenz

Executiva de Contas: Bárbara Vellwock

Atendimento: Sabrina Barros

Assistente de Atendimento: Michele Rodoi

Direção de Criação: Fábio Henckel

Direção de Arte: Marco Sesterhenn e Douglas Schneiders

Redação: Bruno Pommer e Igor Immich

Produção Gráfica: Luana Hans

Mídia: Amanda Coutinho

Produtora: Pádua Filmes

Fotógrafa: Mariana Molinos

Aprovação do Cliente: Susy Nogueira e Tatiana Schena

