Campanha da Wikihaus com o fotógrafo Celso Chittolina revela novos olhares sobre o Menino Deus

Seu jeito de olhar muda tudo! Com este conceito a Wikihaus, empresa que desafia a tradição do segmento imobiliário e busca sempre novas formas das pessoas se relacionarem com bairros e cidades, provoca um olhar diferente sobre o Menino Deus, um dos bairros mais queridos de Porto Alegre.

A empresa convidou Celso Chittolina, renomado fotógrafo gaúcho, para mostrar o seu ângulo sobre o Menino Deus, onde o profissional possui estúdio há mais de 30 anos. “Existem vários pontos de vista sob uma mesma realidade e a fotografia permite captar e expor este multiolhar”,comenta o fotógrafo.

Outros nomes de destaque participam desta ação que mostra as várias facetas do bairro. Mariana Wekerle, a Guria Natureba; Juju Massena, comunicadora e Vico Croco, chef de cozinha também fotografaram a região e contaram com as dicas e orientações de Chittolina.

Esta é uma campanha colaborativa que incentiva os porto-alegrenses a também registrarem o seu olhar sobre o Menino Deus, postando suas fotos sob a #TrueView nas redes socias.

Para Eduardo Pricladnitzki, diretor da Wikihaus, a empresa quer promover uma reconexão das pessoas com a cidade através da ampliação de seus olhares. “Esta ação vai aproximar ainda mais as pessoas com o bairro e gerar um inédito acervo fotográfico digital do Menino Deus; que vai abrigar em breve o nosso próximo lançamento: IO”, explica o empresário.

