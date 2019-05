Campanha de Dia dos Namorados do BarraShoppingSul sorteia carro 0 Km. Promoção vai de 23 de maio a 16 de junho

Depois do sucesso com a campanha de Dia das Mães, o BarraShoppingSul lança nesta quinta-feira, dia 23, a campanha de Dia dos Namorados – afinal essa é outra data que merece ser lembrada com muito amor. Com R$ 400,00 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um cupom para concorrer a um Mini Cooper Cabrio – um carro 0km e conversível que, com muito conforto, vai levar você para lugares incríveis.

Além disso, o cliente também leva para casa uma caixa de chocolate Kopenhagem, em formato de coração, para adoçar ainda mais a relação. O brinde tem o limite de uma unidade por CPF e será distribuído enquanto durarem os estoques. A promoção é válida até o dia 16 de junho. O sorteio será realizado no dia 17 de junho, às 10h. O cliente que seguir a página oficial do shopping no Instagram ganhará cupom em dobro para concorrer ao carro.

O regulamento e as lojas participantes podem ser conferidos no site www.barrashoppingsul.com.br.