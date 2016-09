Campanha de Multivacinação começa nesta segunda-feira nos postos de saúde de Porto Alegre

No período que vai desta segunda-feira (19) a 30 de setembro, em todo o Brasil, acontece a Campanha de Multivacinação. Em Porto Alegre, em função do feriado de 20 de setembro, o atendimento será nesta segunda-feira e de 21 a 30 de setembro. Crianças menores de cinco anos e de nove a menores de 15 anos que não estejam com a caderneta de vacinação em dia devem ser levadas às unidades de saúde.

Em todas as unidades, profissionais estarão esperando para avaliar a caderneta de vacinação e completar o esquema de cada vacina, caso seja necessário. O importante é não deixar de levar a caderneta. A apresentação desse documento será fundamental para o atendimento.

De segunda-feira até a sexta-feira (23) haverá 100 unidades de saúde atendendo à população.No sábado, 24 de setembro, será o Dia “D” de Mobilização Nacional, quando as 141 unidades de saúde do município estarão abertas, das 8h às 17h, para atendimento.

As vacinas que fazem parte do Calendário de Vacinação da Criança e do Adolescente estarão disponíveis, entre elas a tríplice viral (proteção contra sarampo, caxumba e rubéola), dupla adulto (proteção contra difteria e tétano), HPV (proteção contra câncer de colo de útero e verrugas genitais) e a nova pólio oral bivalente (prevenção contra poliomielite).

Com a vacina pólio oral, será atualizada a dose de reforço de todas as crianças (1º reforço aos 15 meses de idade; 2º reforço aos 4 anos). Crianças que fizeram cinco anos em 2016 são consideradas imunizadas contra a poliomielite. Somente receberão o segundo reforço durante a campanha as crianças com quatro anos.

