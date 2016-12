Campanha de Natal da Coca Cola é inspirada na gratidão

A produtora O2 Filmes, considerada uma das mais criativas e importantes produtoras brasileiras no mercado mundial, é a responsável pela produção e direção de cena do filme da nova campanha de Natal da Coca-Cola que tem como protagonista a atriz Isis Valverde, com direção de cena assinada por Fred Luz e produção executiva de Fernando Meirelles.A atriz Isis Valverde é a protagonista do curta-metragem “6.224 Obrigados”, parte da campanha de Natal da Coca-Cola, que para 2016 se inspirou na gratidão como tema. O filme mescla as linguagens de cinema e publicidade para mostrar de forma emocionante a atriz usando a Caravana Iluminada Coca-Cola para agradecer às 6.224 pessoas que formam a população de Aiuruoca, sua cidade natal, em Minas Gerais.

“A ação foi pensada para trazer o tema da nossa campanha, a gratidão, como uma forma de adicionar ainda mais sentido emocional para as Caravanas Iluminadas, um ícone da marca muito querido pelos brasileiros”, afirma Adriana Knackfuss, diretora de comunicação integrada de marketing da Coca-Cola Brasil.

Criado pela J. Walter Thompson e produzido pela O2 Filmes, de Fernando Meirelles, com direção de Fred Luz, o conteúdo de 10 minutos foi desenvolvido especialmente para o canal Sony e os meios digitais da Coca-Cola. A estreia está prevista para o dia 5 de dezembro no canal da marca no Youtube.

“A ideia de promover um símbolo natalino com um ato de agradecimento como esse, por meio de uma história real, não poderia ser mais pertinente para estimular outras pessoas a fazerem o mesmo”, afirma Gustavo de Lacerda, diretor de criação da J. Walter Thompson. “Toda a campanha leva a uma grande plataforma, fazendo com que uma ação remeta a outra em torno do tema “agradecimento”. O filme é uma tradução de tudo isso”, comenta Nacho Mendiola, também diretor de criação da agência, ambos à frente da campanha da marca no Brasil.

Durante os três dias de filmagens, a pequena Aiuruoca parou para ver Ísis chegando em uma Caravana para reencontrar amigos e rever locais que a inspiraram a ir mais longe em suas buscas pessoais e profissionais. Mas, para não estragar a surpresa que ela iria fazer à população e evitar que os caminhões da Caravana de Natal Coca-Cola fossem vistos, foi necessária uma logística rigorosa. Além disso, a produção optou por montar o elenco com pessoas locais, ou seja, que nunca participaram de um set de filmagem.

“Fugimos de todas as ferramentas e ícones que a publicidade sempre usa. Queríamos ser o mais cinematográfico possível. A linguagem que adotamos na montagem, a câmera, e tudo no geral era de cinema”, revela Fred Luz, diretor da O2 Filmes. Ele afirma que através desses pequenos detalhes foram obtidos a transparência, a realidade e, principalmente, a relevância pretendida com o filme: contar através de uma história verdadeira e proporcionar a emocionante experiência de ver a caravana da Coca-Cola chegar.

FICHA TÉCNICA

Cliente: Coca-Cola

Produto: Institucional

Campanha: Natal 2016

Agência: J.Walter Thompson

Título: 6.224 Obrigados

CCOs: Ricardo John, Rodrigo Grau

ECD: Humberto Fernandez

Diretor de Criação: Gustavo de Lacerda, Nacho Mendiola

Diretor de Arte: Caio Gandolfi

Redator: Diego Ferrite

Diretora RTV: Marcia Lacaze

Produtora RTV: Marcia Lacaze

Atendimento: Felipe Giacon, Stefano Paduan, Thiago Segundo

Mídia: João Dabbur, Stella Lopes, Beatriz Guerzoni, Juliana Magalhães

Planejamento: Gisele Bambace

Produtora: O2 Filmes

Direção: Fred Luz

Diretor de Fotografia: Juliano Lopes

Roterista: Juliana Rosenthal

Atendimento Produtora: Rejane Bicca, Luiza Teani

Produção Executiva: Fernando Meirelles, Rafael Fortes, Maeve Corona, Fernando Alcantara, Gustavo Nogueira

Edição: Francisco Antunes

Músico: Antonio Pinto, Edson Guidetti, Edson Ferreira, Felipe Kim

Produtora de Som: Supersonica

Atendimento Produtora de Som: Marilia Franco

Locução: Isis Valverde

Mixagem: Vinicius Villani

Aprovação do Cliente: Adriana Knackfuss, Marcelo Pascoa, Bianca Rosenberg, Vinicius Limoeiro, Erika Wolthers, Clara Castro, Carla Dart

