Campanha de vacinação contra o sarampo imuniza 5.821 crianças em Porto Alegre

A campanha de vacinação contra o sarampo em Porto Alegre imunizou 5.821 crianças entre seis meses e cinco anos incompletos entre os dias 7 e 25. Do total de doses aplicadas, 2.522 foram administradas em bebês com idade entre seis meses e um ano, e 3.299 na faixa etária de um ano a cinco anos incompletos.

Ao longo de 2019, de acordo com a enfermeira do Núcleo de Imunizações da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Renata Capponi, o número de doses às respectivas faixas etárias é de 4.824 (dose zero, dos seis meses a um ano) e 12.656 de um ano a cinco incompletos.

A enfermeira explica que os dados são sujeitos a revisão. “Considerando o levantamento desta terça-feira, 29, a cobertura alcançada no ano é de 49,7% na faixa dos seis meses a um ano (4.824 doses em população estimada de 9.695) e de 82,1% entre um ano e menos de cinco anos (12.656 doses administradas em população estimada de 15.408 crianças).

A vacina contra sarampo faz parte do calendário oficial brasileiro de rotina. Por isso, está disponível em todas as unidades de saúde para pessoas de seis meses a 49 anos durante todo o ano. O esquema vacinal varia de acordo com a idade. Para verificar a condição vacinal, basta apresentar a caderneta de vacinação em uma unidade de saúde.

Havendo necessidade, a atualização será feita mediante imunização. Porto Alegre contabiliza nove casos de sarampo neste ano. No Brasil, são mais de oito mil casos, a maioria no Estado de São Paulo.