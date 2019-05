Campanha de vacinação contra o sarampo será realizada em junho 

No dia 10 de junho, o Ministério da Saúde inicia a campanha de vacinação contra o sarampo em todo o país. Neste ano, o ministério já confirmou 83 casos de sarampo no país. Foram registrados casos em São Paulo, Pará, Amazonas, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e um em Roraima. Alguns, importados de outros países.

Transmitido pela fala, tosse e espirro, o sarampo é uma doença infecciosa, viral e contagiosa. Os sintomas da doença são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite, manchas avermelhadas na pele e brancas na mucosa bucal.

A vacina que protege contra a doença é a tríplice viral, que também imuniza contra caxumba e rubéola, sendo a única maneira de prevenção. As complicações do sarampo podem deixar sequelas, como cegueira, surdez, retardo do crescimento, e até a morte.

Em 2016, o Brasil recebeu da OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde, o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. Em março deste ano, no entanto, o Ministério da Saúde confirmou à entidade um caso de sarampo endêmico, ocorrido no Pará.

