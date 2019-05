Campanha do Agasalho da Federação Israelita do RS será lançada em Porto Alegre

A 8ª edição da Campanha do Agasalho Israelita RS acontecerá em diversas regiões de Porto Alegre, no domingo (2). Entre 10h e 14h, oito caminhões da iniciativa “Iom Mitzvah – Dia da Solidariedade” estarão recolhendo peças de roupa para a campanha do agasalho nas imediações dos bairros: Auxiladora, Bom Fim, Floresta, Jardim Botâncio, Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Petrópolis, Rio Branco, Santa Cecília e Santana. À frente dos veículos, haverá um carro de som anunciando a passagem da comitiva.

A Federação Israelita do RS (FIRS), junto da comunidade judaica da capital, promove mais uma edição da campanha do agasalho, ligada à campanha geral da prefeitura. O projeto pretende contar com 200 voluntários judaicos, que estarão nos caminhões. Além disso, haverá um plantão no Drive Thru do Colégio Israelita (Av. Protásio Alves, 943), para triagens e organização dos donativos.

Nos sete primeiros anos, foram mais de 190 mil peças de roupas recolhidas, e por isso, foi a iniciativa que mais arrecadou agasalho na capital gaúcha. A entrega oficial será realizada após o término do evento, às 17h, no Colégio Israelita.

Deixe seu comentário: