Campanha do Agasalho Esquenta pretende doar 270 mil peças nesse inverno

A Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre vai doar 175 mil peças nesta sexta-feira (12), às 19h, no Shopping Total. O evento vai contar com um desfile solidário com a participação de 20 jornalistas, influenciadores digitais e estilistas que representam a diversidade da Capital Gaúcha. Eles vão desfilar com as roupas de algumas lojas do shopping que serão doadas no final e também vão doar suas roupas para participar da campanha.

Essa atividade é realizada pela Prefeitura de Porto Alegre e já arrecadou 218 mil peças, cujo objetivo são juntar 270 mil agasalhos até o dia 15 de agosto. No último final de semana, no Gigantinho foram doadas 50 mil peças e 2 mil cobertores. Nos lugares de coleta, já foram entregues mais de 163 mil roupas que beneficiaram quase 35 mil moradores da cidade. Já foram doados 132.430 agasalhos para 78 entidades que possuem convênio com à Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc).

“As pessoas necessitam de agasalhos, cobertores, mantas e toucas em boas condições de uso para se proteger do frio”, relata a primeira-dama Tainá Vidal, que estará presente no evento juntamente com a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Comandante Nádia Gerhard.

Para estimular a doação de roupas, toucas, mantas, cobertores e outros itens que esquentem o inverno dos moradores da capital, foi colocada uma piscina gigante em frente ao Paço Municipal. O objetivo é encher a piscina com bolinhas coloridas, a cada peça doada, uma bolinha é posta dentro da piscina.

Confira os pontos de coleta dos agasalhos no site da Prefeitura

Deixe seu comentário: