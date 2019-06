Campanha do Agasalho já arrecadou mais de 179 mil peças; doações são aceitas em 98 locais

A Campanha do Agasalho 2019 já arrecadou mais de 179 mil peças em 22 dias de mobilização, de acordo com a Defesa Civil do estado. Entre as doações estão roupas, calçados e artigos de cama, mesa e banho. Na semana passada, que foi marcada por frio e chuva, a arrecadação se intensificou: foram doadas 91 mil peças de roupas e agasalhos. Além disso, o número de peças infantis entregues dobrou. Mesmo assim, esse ainda está sendo considerado o “ponto fraco” da arrecadação.

Até o momento, 98 instituições (lista abaixo) estão cadastradas aguardando as doações. Além das roupas e agasalhos podem seroados artigos de cama, mesa e banho, calçados, meias, produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis e cestas básicas. Nesse ano, ao utilizar o aplicativo de transporte 99 Pop com o código “agasalho99”, o doador recebe 20% de desconto nas corridas de ida e volta dos locais que estão recebendo os donativos.

Onde doar

• Coordenadorias regionais da Defesa Civil (Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana);

• Central de Doações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul (Av. Borges de Medeiros, 1.501 – térreo, em Porto Alegre);

• Edifício-sede e superintendências regionais do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer);

• Farmácias São João (267 pontos de coleta);

• Edifício-sede do Daer (Av. Borges de Medeiros, 1.555, em Porto Alegre);

• Praças de pedágio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR);

• Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros;

• Supermercados Zaffari (36 pontos de coleta);

• Unidades do Sesc (66 pontos de coleta).

Deixe seu comentário: